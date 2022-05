Mohamed Elneny: Arsenal kalmamı istiyorsa kalacağım

İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen Mohamed Elneny, Sky Sports'a geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın takımı geliştirdiğini ve verdiği kararların inandığı belirten Elneny, "Oynayacağıma her zaman inandım. Ben işimi yaptım ve Mikel Arteta'nın kararlarına ve yaptığı işe saygı duydum. Takım için her zaman doğrusunu yaptı ve doğru kararlar aldı. Ona inanmamın sebebi bu. Thomas Partey ve Granit Xhaka gerçekten iyi oynuyordu ve bu durumu kabul ettim. Daha çok çalışmam gerektiğini ve bunu yaptıktan sonra hazır olacağımı anladım. Takım olarak çalıştık ve futbolda bir saniyede her şey değişebilir. Aniden oynamaya, iyi performans göstermeye ve kazanmaya başladığınızda değişimi hissediyorsunuz. Hakkımda yapılan yorumları ve yazılanları gördüğümde gurur duyuyorum." açıklamasında bulundu.

"BU KARAR SADECE BANA BAĞLI DEĞİL"



Arsenal ile sözleşmesi sezonun sonunda bitecek Elneny geleceğiyle ilgili ise şunları söyledi, "Daha önce de söyledim. Arsenal kalmamı istiyorsa kalacağım. Burası benim kulübüm ve ailem. Ancak bu karar sadece bana bağlı değil. Takımda kalmamı istediklerini duyana kadar bekleyeceğim. Burada bulunduğum ilk günden bu yana kulüpteki herkesi ailem gibi hissettim." şeklinde konuştu.