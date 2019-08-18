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Mohamed Elyounoussi adım adım Beşiktaş'a

Beşiktaş sol kanat için arayışlarına tam gaz devam ediyor. Southampton'ın sol kanadı Mohamed Elyounoussi ile prensipte anlaşan Beşiktaş, İngiliz ekibiyle ise görüşmelerini sürdürüyor.

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Kiralık pazarlıklarında büyük ilerleme sağlanırken, Norveçli yıldızın, hafta içerisinde İstanbul'a gelerek Beşiktaş'a imzayı atması bekleniyor.
 
Beşiktaş'ın sol kanat için ilgilendiği diğer futbolcu ise Everton'ın 30 yaşındaki futbolcusu Yannick Bolasie.
 
Sol kanat ve forvet olarak çift yönlü oynayabilen oyuncunun kiralama maliyetini düşürmeye çalışan Beşiktaş, iki futbolcudan birini kadrosuna katacak. Ama Kartal için öncelik Mohamed Elyounoussi.
 
(Sabah)
 

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