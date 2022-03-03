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Spor

Mohamed Salah, Chelsea'ye geri dönebilir

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp'un yıldız oyuncu Mohamed Salah'ı takımda tutmak istediği ancak Mısırlı oyuncunun Chelsea'ye geri dönebileceği iddia edildi.

3 Mart 2022 Perşembe 00:45 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 00:45
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Liverpool'da dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mohamed Salah'ın geleceği belirsizliğini koruyor. 2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan Mısırlı yıldızın takımda kalıp kalmayacağına henüz karar vermediği ortaya çıktı.

Express'te yer alan habere göre; Alman teknik direktör Jürgen Klopp, Mısırlı yıldızı takımda tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Bu sezon inanılmaz bir grafik çizen ve 27 gol, 10 asistle takımın yıldızları arasında yer alan Salah'ın adres değişikliğine gidebileceği de iddialar arasında yer alıyor.

Hatta haberin içinde yıldız futbolcunun Chelsea'ye geri dönebileceği ifadeleri de yer aldı. Ancak Klopp'un ısrarı Salah'ın kalmasında en önemli etkenlerden biri olabilir.

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