Mohamed Salah ile anlaşma sağlandı!

Liverpool ile sözleşmesinin son yılında olan Mohamed Salah'ın akıbeti merak konusuydu. Geçtiğimiz günlerde Liverpool'dan teklif almadığını dile getiren Salah, sitem dolu ifadeler kullanmıştı.
Adı PSG dahil birçok kulüple anılan Mohamed Salah'ta flaş bir gelişme yaşandı.
Mirror, Liverpool'un Mohamed Salah ile 2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaştığını duyurdu.
32 yaşındaki futbolcu için kısa süre içinde resmi duyurunun geleceği belirtildi.
7.5 yıldır Liverpool forması giyen Mohamed Salah, İngiliz deviyle çıktığı toplam 370 maçta 226 gol, 101 asistlik skor katkısı verdi.
Son oynanan Newcastle United maçında 2 gol, 1 asistle oynayan Mohamed Salah, İngiltere Premier Lig'de çıktığı son 37 maçta da skor katkısı vererek Wayne Rooney'in rekorunu kırmıştı.