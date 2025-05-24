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Spor

Mohamed Salah Premier Lig'de sezonun futbolcusu seçildi

İngiliz temsilcisi Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah, Premier Lig'de 'Yılın en iyi oyuncusu' seçildi.

IHA24 Mayıs 2025 Cumartesi 15:48 - Güncelleme:
Mohamed Salah Premier Lig'de sezonun futbolcusu seçildi
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İngiltere Premier Lig'de şampiyonun belli olmasından sonra bireysel ödüller de açıklanıyor. Liverpool'un şampiyonasında büyük pay sahibi olan Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, Premier Lig'de 'Yılın en iyi oyuncusu' ödülüne layık görüldü. İngiliz ekibinde 8. sezonunu geride bırakan Salah, 2018 ve 2022 yıllarından sonra 3. kez seçildi.

Mısırlı futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 37 maçta 28 gol, 18 asistlik performans sergiledi. 32 yaşındaki futbolcu, ligde gol krallığında ilk sırada bulunuyor.

Sezonun son haftası yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.

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