Spor

Mohamed Salah'a Fenerbahçe çağrısı! Kriz sonrası transfer daveti

Liverpool'da Mohamed Salah krizi giderek büyürken, yıldız futbolcunun geleceği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bu süreçte Hakan Bilal Kutlualp, sosyal medya üzerinden Salah'a Fenerbahçe çağrısında bulundu.

8 Aralık 2025 Pazartesi 20:04
Mohamed Salah'a Fenerbahçe çağrısı! Kriz sonrası transfer daveti
ABONE OL

Premier Lig devi Liverpool'da Mohamed Salah krizi büyümeye devam ediyor.

İngiliz ekibi, ayrılık açıklamalarıyla dikkat çeken Muhammed Salah'ı kadro dışı bıraktı. Mısırlı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile oynanacak maçın kadrosunda yer almadı.

FENERBAHÇE ÇAĞRISI

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi ve son seçimde başkan adayı olan (Daha sonra başkan adaylığından çekildi) Hakan Bilal Kutlualp, Salah'a Fenerbahçe çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan ve Salah'ı etiketleyen Kutlualp, paylaşımında, "Come to Fenerbahçe! Futbolun gerçek tutkusunu yaşa ve burada seni bekleyen sevgiyi hisset." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Liverpool'da bu sezon 19 maçta süre bulan 33 yaşındaki Salah, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

