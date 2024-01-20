Mohamed Salah'tan Liverpool'a kötü haber!

Afrika Uluslar Kupası B Grubu 2. maçında Gana'yla karşılaşan Mısır'ın Liverpoollu yıldızı Mohamed Salah, sakatlanarak 45+2'de oyundan çıktı. Mısır'ın tecrübeli futbolcusu yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından gözyaşlarıyla sahayı terketti.

Mısır Futbol Federasyonu, sakatlanan Mohamed Salah'ın gelecek iki maçta forma giyemeyeceğini açıkladı.

Afrika Uluslar Kupası'ndaki ilk iki maçında da beraberlik alan Mısır, gruptaki son maçında lider Yeşil Burun Adaları karşısına çıkacak. Gana'nın Mozambik'i yenmesi ve Mısır'ın olası mağlubiyeti halinde turnuvanın favorilerinden olan Mısır, organizasyona erken havlu atabilir