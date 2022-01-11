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Spor

Mohamed Salah'tan yeni sözleşme açıklaması: Çılgınca şeyler istemiyorum

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yıldız oyuncusu Mohamed Salah, takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

11 Ocak 2022 Salı 20:48 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 20:48
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Liverpool ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Mısırlı yıldız Mohamed Salah, takımdaki geleceği ile ilgili konuştu.

GQ'ya konuşan Mohamed Salah, takımıyla olan sözleşmesinin 2023 yılında sona erecek olması ile ilgili olarak, "Kalmak istiyorum ama bu benim elimde değil. Bu kulübün elinde, ne istediğimi biliyorlar. Ben çılgınca şeyler istemiyorum." sözlerini dile getirdi.

Taraftarları ve kulübü sevdiğinden de bahsede Salah, "Artık beşinci yılım için buradayım. Kulübü çok iyi tanıyorum. taraftarları seviyorum. Taraftarlar beni seviyor. Ama karar yönetimin elinde." dedi.

Liverpool'da bu sezon 26 maça çıkan yıldız futbolcu, 23 gol ve 9 asist ile 32 gole direkt katkı sağlayarak başarılı performanslara imza atıyor.

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