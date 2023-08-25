Mohammed Kudus transfer söylentilerine yanıt verdi

Hollanda ekibi Ajax'ın UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşmasında Ludogorets'e karşı aldığı 4-1'lik galibiyetinde 3 gol birden atarak maçın yıldızı olan Kudus geleceği hakkında konuştu.

Ajax'tan ayrılacağını doğrulayan Kudus, "Evet, sanırım bu Ajax'taki son maçımdı. Ama bakalım ertesi gün neler olacak. Görüşmeler devam ediyor. Önümüzdeki günlerde anlaşmaya varılıp varılamayacağını görmemiz lazım." yorumunu yaptı.

'WEST HAM İYİ BİR KULÜP'

'Transfer olacağın kulüp West Ham mı?' sorusunu yanıtlayan Kudus, 'West Ham iyi bir kulüp' cevabını verdi.

WEST HAM İLE ANLAŞTI

Sky Sport'un haberine göre; West Ham, Mohammed Kudus ile her konuda anlaştı. İngiliz kulübünün bu transfer için Ajax'a 49 milyon euro bonservis ödeyeceği ve 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

AJAX RAKAMLARI

Hollanda ekibinde toplam 87 karşılaşmaya çıkan Kudüs 27 gol, 12 asistlik performans sergiledi.