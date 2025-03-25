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Spor

Moise Kean için Premier Lig'den talip var

Newcastle United, Fiorentina forması giyen Moise Kean ile ilgileniyor. İngiliz ekibi, Kean'ın menajeriyle temaslara başladı.

Haber Merkezi25 Mart 2025 Salı 21:24 - Güncelleme:
Moise Kean için Premier Lig'den talip var
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Newcastle United, Fiorentina forması giyen Moise Kean transferi için harekete geçti.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Newcastle United, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Kean'ın menajeriyle görüşmelere başladı.

52 MİLYON EURO'LUK MADDE

Kean'ın Fiorentina ile sözleşmesinde 1-15 Temmuz tarihleri arasında 52 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunduğu kaydedildi. Newcastle United'ın, Kean ile anlaşması durumunda bu serbest kalma maddesini kullanarak Kean transferini tamamlayabileceği öne sürüldü.

BU SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Kean'ın Fiorentina ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Fiorentina'da bu sezon 34 maçta süre bulan İtalyan futbolcu, 20 gol attı ve 3 asist yaptı.

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