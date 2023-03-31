Moise Kean: Nicolo Zaniolo, Türkiye'de çok mutlu

Juventus'un 23 yaşındaki golcüsü Moise Kean, Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo ile ilgili konuştu.

Kean Corriere dello Sport'a yaptığı açıklamada, "Zaniolo harika bir insan ve arkadaş. Birlikte çok güzel zamanlar geçirdik." dedi.

Genç yıldızla sık sık konuştuklarını söyleyen başarılı oyuncu, "Onunla sık sık görüşüyoruz. Henüz çok genciz. O bir seçim yaptı. Türkiye'de çok mutlu olduğunu biliyorum. Onun mutluluğu beni de mutlu ediyor. Kendi değerini gösterebileceğini biliyorum. Hatalardan ders çıkarıp yeniden başlamalıyız." açıklamasını yaptı.

İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo bu sezon Galatasaray ile toplamda 2 maça çıktı ve 1 gol atma başarısı gösterdi.