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Spor

Moise Kean'in sağlık sorunu nedeniyle transfer iptal!

Atletico Madrid'in kadrosuna katmak istediği Moise Kean'in transferi sağlık kontrolünden geçememesi sebebiyle iptal oldu.

30 Ocak 2024 Salı 18:26 - Güncelleme:
Moise Kean'in sağlık sorunu nedeniyle transfer iptal!
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İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışından uzaklaşmak istemeyen ve transfer çalışmalarını sürdüren Atletico Madrid'e kötü haber geldi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇEMEDİ

Atletico Madrid'in kadrosuna katmak için uzun uğraşlar verdiği Moise Kean'de flaş bir gelişme yaşandı.

Sky Italia'da yer alan habere göre 23 yaşındaki İtalyan santrfor, İspanya'da girdiği sağlık kontrollerinden geçemedi ve transferi iptal oldu.

Bu gelişmenin ardından ise Moise Kean, Juventus'a geri dönerken, Atletico Madrid de yeni santrfor arayışlarına başladı.

12 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Juventus formasıyla 12 resmi maça çıkan Moise Kean bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

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