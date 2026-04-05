6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
  • Moises Caicedo'dan Real Madrid iddialarına cevap
Moises Caicedo'dan Real Madrid iddialarına cevap

Premier Lig ekibi Chelsea forması giyen 24 yaşındaki başarılı futbolcu Moises Caicedo, Real Madrid transferi hakkında gelen soruları cevapladı.

HABER MERKEZİ5 Nisan 2026 Pazar 14:22
Chelsea'nin orta saha oyuncusu Moises Caicedo, Real Madrid ile ilgili gelen sorunun ardından açıklamalarda bulundu.

Hiç Real Madrid'de oynama hayali kurup kurmadığı sorulan Caicedo, "Şu anda Chelsea ile sözleşmem var. Başka takımları ya da Londra'dan ayrılmayı düşünmedim bile ama futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz." dedi.

24 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Sadece eğlenmek ve Tanrı izin verdiği sürece oynamak istiyorum. Ondan sonra gelecekte bizi hangi sürprizlerin beklediğini göreceğiz." diye konuştu.

Moises Caicedo, "Chelsea harika bir kulüp. Transferimden sonra bana çok yardımcı oldular ve ben de onlara borcumu ödemek, kulüpte kaldığım sürece her maçta minnettarlığımı göstermek istiyorum." sözlerini sarf etti.

Chelsea'de bu sezon 41 maçta süre bulan Caicedo, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

