Moktar, MLS Ligi takımlarından Colombus ile anlaştı

Hollanda’nın Zwolle takımından Ankaragücü’ne transfer olan ve sarı lacivertli formayla 1 gol 3 asistlik performans sergileyen Youness Moktar MLS Ligi ekiplerinden Colombus’la anlaşmaya vardı.

MLS Ligi’nde şu anda kötü bir dönem geçiren Columbus Crew kadrosunu Moktar ile güçlendirirken, teknik direktör Caleb Porter’ın bu transferden bir hayli memnun olduğu belirtildi. Ligde 11.sırada bulunan Columbus 27 yaşındaki Faslı orta saha ile 1,5+1 yıllık opsiyonlu kontrat yaparken, oyuncunun bonservisinin elinde olması ABD kulübüne maliyet getirmedi. Kariyerinde 195 maça çıkan Youness Moktar 37 gol atma başarısı gösterdi.