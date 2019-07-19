28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6493
  • 6,3439
  • 259.291
  • 101872
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Moktar, MLS Ligi takımlarından Colombus ile anlaştı

Ankaragücü'nden ayrılan Faslı orta saha oyuncusu Moktar, MLS Ligi takımlarından Colombus ile anlaştı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hollanda’nın Zwolle takımından Ankaragücü’ne transfer olan ve sarı lacivertli formayla 1 gol 3 asistlik performans sergileyen Youness Moktar MLS Ligi ekiplerinden Colombus’la anlaşmaya vardı.
 
MLS Ligi’nde şu anda kötü bir dönem geçiren Columbus Crew kadrosunu Moktar ile güçlendirirken, teknik direktör Caleb Porter’ın bu transferden bir hayli memnun olduğu belirtildi. Ligde 11.sırada bulunan Columbus 27 yaşındaki Faslı orta saha ile 1,5+1 yıllık opsiyonlu kontrat yaparken, oyuncunun bonservisinin elinde olması ABD kulübüne maliyet getirmedi. Kariyerinde 195 maça çıkan Youness Moktar 37 gol atma başarısı gösterdi.

Türk jetlerinden kaçan PKK´lıları köylüler döverek çıkardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütüne 'hava destekli' darbe! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne 'hava destekli' darbe! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son karar: İdam!

Son karar: İdam!

Beşiktaş, Yohan Boli'yi transfer etmek için harekete geçti

Beşiktaş, Yohan Boli'yi transfer etmek için harekete geçti

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Bitlis'te makam aracına kalleş saldırı: Şehidimiz var

Bitlis'te makam aracına kalleş saldırı: Şehidimiz var

Asker konuşlandırma kararına sert tepki: Dışarıdan temin edilemez

Asker konuşlandırma kararına sert tepki: Dışarıdan temin edilemez

Başkan Erdoğan'dan Düzce'deki sel felaketiyle ilgili açıklama

Başkan Erdoğan'dan Düzce'deki sel felaketiyle ilgili açıklama

Net mesaj: KKTC'yi korumaya devam edeceğiz

Net mesaj: KKTC'yi korumaya devam edeceğiz
 

POPÜLER HABERLER

Türk jetlerinden kaçan PKK´lıları köylüler döverek çıkardı

Türk jetlerinden kaçan PKK´lıları köylüler döverek çıkardı

Beyaz çay 4 bin liradan satışa çıktı

Beyaz çay 4 bin liradan satışa çıktı

Kilosu 120 bin dolar... Yerli üretim için çalışıyorlar

Kilosu 120 bin dolar... Yerli üretim için çalışıyorlar

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! 80 adet...

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! 80 adet...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA