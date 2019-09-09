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Moldova’dan zaferle dönelim

A Milli Takım, Euro 2020 Elemeleri H Grubu’nda 6. maçında Moldova’ya konuk oluyor. Zimbru Stadı’nda TSİ 21.45’te başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Massa yönetecek.

  • star.com.tr
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FUTBOLDA A Milli Takım, 2020 Avrupa Şampiyonası (Euro 2020) Elemeleri H Grubu 6. maçında bu gece deplasmanda Moldova ile karşı karşıya gelecek. Kişinev’deki Zimbru Stadı’nda TSİ 21.45’te start alacak ve TRT 1’den naklen yayınlanacak mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

Elemelere Arnavutluk, Moldova ve Fransa galibiyetiyle fırtına gibi girdikten sonra deplasmanda İzlanda’ya mağlup olup ardından Andorra’yı deviren Ay-Yıldızlılar, zafer serisini sürdürmek istiyor. 96 yıllık tarihinde çıktığı 573 maçta 218 galibiyet, 133 beraberlik ve 222 yenilgi alan A Milli Takım, daha önce Moldova ile 10 maç yaptı, 8 galibiyet, 2 de beraberlik alıp, hiç yenilmedi. Deplasmanda oynanan 3 karşılaşmanın 2’si beraberlikle sonuçlandı. Bu arada grupta bugün Fransa-Andorra, Arnavutluk-İzlanda maçları da oynanacak. 

Kadıköy Anadolu Lisesi´ndeki bu görüntülere tepki yağıyor

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