Monaco, Al-Musrati için kararını verdi

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde kiralık olarak Monaco'nun yolunu tutan Al-Musrati'nin sezon sonundaki durumu da merak konusu.

BONSERVİSİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Kara Kartal'a geçen yıl Braga'dan 11 milyon Euro'ya transfer edilen Al-Musrati, Beşiktaş'a geldiği günden itibaren tartışmaların gündeminde olmuştu. 28 yaşındaki ön libero, Serdal Adalı'nın başkanlık koltuğuna oturması sonrasında ara transfer döneminde kiralık olarak Monaco'ya gönderildi.

OPSİYON 8 MİLYON EURO

İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre futbolcu için satın alma opsiyonu da bulunuyordu. Bu opsiyona göre Monaco, 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Al-Musrati'yi kadrosuna katabilecek.

MONACO'NUN TUTUMU BELLİ OLDU!

Monaco'nun, 2 maçta süre alan oyuncudan memnun olduğu ve bundan dolayı deneyimli ön liberoyu sezon sonunda kadrosuna katmaya olumlu baktığı ifade edildi. Al-Musrati'nin satın alma opsiyonu 8 milyon Euro olsa da aynı zamanda sözleşmede 2 milyon Euro da bonus maddesi bulunuyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre Monaco'nun bu rakamı sezon sonunda ödeyerek oyuncunun bonservisini almaya hazır olduğu kaydedildi.