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  • Monaco, Aurelien Tchouameni için Real Madrid'den 70 milyon euro istedi
Spor

Monaco, Aurelien Tchouameni için Real Madrid'den 70 milyon euro istedi

Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'un Real Madrid'in talip olduğu Aurelien Tchouameni için İspanyol ekibinden 70 milyon euro istediği iddia edildi.

3 Mayıs 2022 Salı 21:50 - Güncelleme:
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Monaco'nun, 22 yaşındaki genç yıldızı Aurelien Tchouameni için Real Madrid'den 70 milyon euro talep ettiği ifade edildi.

AS'ta yer alan habere göre; Real Madrid'in, Tchouameni ve menajeri ile görüştükten sonra Monaco ile temaslara hız verdiği ancak istenen bonservis bedeli nedeniyle duvara çarptığı belirtildi.

70 MİLYON EURO!

Fransız ekibinin genç yıldızı düşük bir fiyata bırakmak istemediği ve 70 milyon euro istediği kaydedildi. Bu gelişmenin ardından ise Real Madrid'in Fransız oyuncu ve menajerinden bu fiyatta indirim yaptırmak için harekete geçmelerini beklediği aktarıldı. İspanyol ekibinin bonservis düşüncesinin ise 50-60 euro bandında olduğu vurgulandı.

PSG, MANU, CHELSEA VE JUVENTUS

Önceliğini Real Madrid'e haberleri çıkan 22 yaşındaki futbolcunun peşinde İspanyol devi dışında; Paris Saint-Germain, Manchester United, Chelsea ve Juventus gibi ekiplerin de olduğu hatırlatıldı.

Bu sezon Monaco'da toplamda 47 maça çıkan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

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