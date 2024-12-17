Monaco, Bayern Münih'i farklı geçti

Turkish Airlines EuroLeague'de 16. hafta maçında Monaco ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
İkinci çeyrekten itibaren skor üstünlüğünü eline alan Monaco, rakibi karşısında 93-74'lük skorla rahat kazandı.
Bu sonuçla Monaco 11. galibiyetini alırken Bayern Münih ise 6. yenilgisini yaşadı.
Monaco'da Georgios Papagiannis 14 sayı – 1 ribaund, Mike James 13 sayı – 4 asist, Matthew Strazel 11 sayı – 5 asist, Jordan Loyd 11 sayı – 3 asist, Elie Okobo 10 sayı – 5 asist, Terry Tarpey ve Donatas Motiejunas 8 sayıyla mücadele etti.
Bayern Münih'de Carsen Edwards 17 sayı – 5 ribaund, Johannes Voigtmann 13 sayı – 3 asist, Danko Brankovic 10 sayı – 3 ribaund, Nick Weiler-Babb 9 sayı – 5 asist, Andreas Obst 5 sayı – 2 ribaund ile oynadı. Onuralp Bitim 9 dakika süre aldığı maçta 6 sayıyla maçı tamamladı.
Çeyrek skorları:
1. çeyrek: 18-24
2. çeyrek: 46-40
3. çeyrek: 77-60
4. çeyrek: 93-74