İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2025 Pazartesi / 19 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2473
  • EURO
    38,0013
  • ALTIN
    3375
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Monaco, Daniel Theis transferini duyurdu
Spor

Monaco, Daniel Theis transferini duyurdu

THY Avrupa Ligi ekibi Monaco, NBA ekibi New Orleans Pelicans forması giyen Alman oyuncu Daniel Theis'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

AA17 Şubat 2025 Pazartesi 14:10 - Güncelleme:
Monaco, Daniel Theis transferini duyurdu
ABONE OL

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fransa temsilcisi Monaco, son olarak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New Orleans Pelicans forması giyen Alman pota altı oyuncusu Daniel Theis'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Theis ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Ülkesinde Braunschweig, Ratiopharm Ulm ve Brose Bamberg'de oynayan 2,03 metre boyundaki Theis, 2017'den itibaren NBA'de görev yaptı.

Tecrübeli pivot, NBA'de Pelicans'ın yanı sıra Boston Celtics, Chicago Bulls, Houston Rockets, Indiana Pacers ve Los Angeles Clippers'ta forma giydi.

NBA'deki normal sezon kariyerinde 411 maça çıkan Theis, 7,1 sayı ve 4,7 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Theis, Almanya Milli Takımı'nda ise EuroBasket 2022'de bronz ve 2023 FIBA Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.

  • Daniel Theis
  • monaco
  • THY Avrupa Ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.