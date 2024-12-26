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Spor

Monaco, Furkan Korkmaz ile yollarını ayırdığını açıkladı

Monaco, Furkan Korkmaz ile yollarını ayırdığını açıkladı. Milli basketbolcu Fransız ekibine sezon başında transfer olmuştu.

26 Aralık 2024 Perşembe 18:27 - Güncelleme:
Monaco, Furkan Korkmaz ile yollarını ayırdığını açıkladı
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Fransa ekibi Monaco, milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında kadroya dahil edilen 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Furkan Korkmaz'ın yaşadığı sakatlıklar nedeniyle potansiyelini ortaya koyamadığının vurgulandığı açıklamada, milli oyuncuya profesyonelliği dolayısıyla teşekkür edilerek başarı dileğinde bulunuldu.

Milli basketbolcu, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde sadece 3 maçta forma giyebildi. Furkan, 7 yıllık NBA serüveninin ardından sezon başında Avrupa'ya dönmüştü.

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