Monaco-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Monaco-Galatasaray maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. İşte detaylar...

7 Aralık 2025 Pazar 12:27
Monaco-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında 9 Aralık Salı günü oynanacak Monaco-Galatasaray maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fransa'nın Monako kentindeki II Louis Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Makkelie'nin yardımcılıklarını vatandaşları Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini Hollandalı Allard Lindhout yapacak.

Karşılaşmada Belçika'dan Bram Van Driessche VAR, Almanya'dan Benjamin Brand ise AVAR olarak görev alacak.

