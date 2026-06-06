İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2026 Cumartesi / 21 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1116
  • EURO
    53,1487
  • ALTIN
    6409.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Monaco GP'sinde pole pozisyonu Antonelli'nin
Spor

Monaco GP'sinde pole pozisyonu Antonelli'nin

Formula 1 Monaco Grand Prix'sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin oldu.

AA6 Haziran 2026 Cumartesi 19:53 - Güncelleme:
Monaco GP'sinde pole pozisyonu Antonelli'nin
ABONE OL

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışı Monaco Grand Prix'sine Mercedes pilotu Kimi Antonelli ilk sıradan başlayacak.

Monaco'nun 3,3 kilometrelik Monte Carlo Pisti'nde yarın gerçekleştirilecek Monaco Grand Prix'sinin sıralama turları yapıldı.

Mercedes'in 19 yaşındaki İtalyan pilotu Antonelli, 1 dakika 12.051'lik derecesiyle Çin, Japonya ve Miami'nin ardından Monaco'da üst üste dördüncü pole pozisyonunu elde etti.

Antonelli'nin 0.043 saniye gerisindeki Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, 0.228 saniye farkla Ferrari takımından Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton üçüncü sırayı aldı.

Monaco Grand Prix'sine yarın TSİ 16.00'da start verilecek.

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'deki rüşvet boşanma davasında ifşa oldu! Çeşme'de milyonluk imar rantı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.