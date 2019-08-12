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Monaco, Henry Onyekuru'yu transfer ettiğini duyurdu

Ligue 1 ekiplerinden Monaco, son olarak kiralık olarak Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru'yu transfer ettiklerini açıkladı.

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Monaco'dan yapılan açıklamada, bonservisi Everton'dan alınan Onyekuru ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Onyekuru, Sarı-Kırmızılı forma ile 44 maçta 16 gol atıp 6 da asist yapmıştı.

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Instagram hesabından açıklama da yapan Onyekuru, "Bu fırsat için Everton'a teşekkür ediyorum. Ayrıca kariyerimin en yılını geçirdiğim Galatasaray'a da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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