Monaco'dan yapılan açıklamada, bonservisi Everton'dan alınan Onyekuru ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Onyekuru, Sarı-Kırmızılı forma ile 44 maçta 16 gol atıp 6 da asist yapmıştı.

GALATASARAY'A VE EVERTON'A TEŞEKKÜR ETTİ

Instagram hesabından açıklama da yapan Onyekuru, "Bu fırsat için Everton'a teşekkür ediyorum. Ayrıca kariyerimin en yılını geçirdiğim Galatasaray'a da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.