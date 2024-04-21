Monaco, ikincilik ısrarını sürdürüyor!

Fransa Ligue 1 30. hafta maçında Monaco, deplasmanda Brest ile karşılaştı.

Brest ev sahipliğinde oynanan maçı Monaco 2-0 kazandı. Konuk ekibin golleri 40. dakikada Denis Zakaria ve 48. dakikada Mınamino'dan geldi.

Monaco'da 90+1. dakikada Ben Seghit, 90+5. dakikada ise Singo kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Monaco bu sonuçla puanını 55'e çıkardı ve Brest'in 2 puan önüne geçrek ikincilik yarışında avantajlı konuma geçti.

Ligin bir sonraki haftasında Monaco, deplasmanda Lyon ile oynayacak. Brest ise Rennes ile oynayacak.