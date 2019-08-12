Monaco kriz çıkardı

GALATASARAY camiası heyecanla Radamel Falcao transferinin açıklanmasını beklerken, Fransız basınından kafa karıştıran bir iddia ortaya atıldı. Ünlü L’Equipe Gazetesi, Regis Testelin imzalı haberinde Monaco Başkanı Dmitry Rybolovlev’in Cim-Bom ile her konuda anlaşmaya varan Kolombiyalı forveti göndermemek için son bir hamlede bulunduğunu yazdı.

MENDES’İN İKİLİ OYUNU TUTMADI

Rybolovlev’in Monaco’da kalmak için sözleşmesinin 2022’ye kadar uzatılmasını şart koşan Falcao’ya, “Bu sezon takımımızın sana ihtiyacı var. En azından bir sene daha kal” teklifini yaptığı bildirildi.L’Equipe, Kırmızı-Beyazlılar’ın Başkanı’nın Kolombiyalı forveti ikna etmesinin kolay olmadığına dikkat çekerken, menajer Jorge Mendes’in de Valencia ve A.Madrid’i işin içine sokmaya çalıştığını kaydetti.

FALCAO CUMA’DAN ÖNCE GELECEK

Atletico Madrid’in Radamal Falcao’nun transferi konusunda hiçbir girişiminin olmadığı ortaya çıkarken, Galatasaray’ın transferi açıklamak için Monaco’nun inadının kırılmasını beklediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, Paris’te İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’la bir araya gelip fotoğraf çektiren Falcao’nun transferini bugün yarın açıklayıp, Cuma gününden önce İstanbul’a getirmeyi hedefliyor.