29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5615
  • 6,2368
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Monaco kriz çıkardı

L’Equipe, Kırmızı-Beyazlılar’ın Başkanı Rybolovlev’in Kolombiyalı forvete “En azından bir yıl daha kal” teklifinde bulunduğunu iddia etti. Haberde G.Saray ile her konuda anlaşan Falcao’nun ikna edilmesinin zor olduğuna dikkat çekildi. Yönetim transferi açıklamak için Monaco’nun inadının kırılmasını bekliyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

GALATASARAY camiası heyecanla Radamel Falcao transferinin açıklanmasını beklerken, Fransız basınından kafa karıştıran bir iddia ortaya atıldı. Ünlü L’Equipe Gazetesi, Regis Testelin imzalı haberinde Monaco Başkanı Dmitry Rybolovlev’in Cim-Bom ile her konuda anlaşmaya varan Kolombiyalı forveti göndermemek için son bir hamlede bulunduğunu yazdı.

MENDES’İN İKİLİ OYUNU TUTMADI

Rybolovlev’in Monaco’da kalmak için sözleşmesinin 2022’ye kadar uzatılmasını şart koşan Falcao’ya, “Bu sezon takımımızın sana ihtiyacı var. En azından bir sene daha kal” teklifini yaptığı bildirildi.L’Equipe, Kırmızı-Beyazlılar’ın Başkanı’nın Kolombiyalı forveti ikna etmesinin kolay olmadığına dikkat çekerken, menajer Jorge Mendes’in de Valencia ve A.Madrid’i işin içine sokmaya çalıştığını kaydetti.

FALCAO CUMA’DAN ÖNCE GELECEK

Atletico Madrid’in Radamal Falcao’nun transferi konusunda hiçbir girişiminin olmadığı ortaya çıkarken, Galatasaray’ın transferi açıklamak için Monaco’nun inadının kırılmasını beklediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, Paris’te İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’la bir araya gelip fotoğraf çektiren Falcao’nun transferini bugün yarın açıklayıp, Cuma gününden önce İstanbul’a getirmeyi hedefliyor.

Başkan Erdoğan askerlerimize bu sözlerle seslendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği

Başkan Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği

Ticaret savaşı kripto parayı da vurdu

Ticaret savaşı kripto parayı da vurdu

Bakan Soylu'dan S-400 açıklaması: Bir adım daha yaklaşmış oldu

Bakan Soylu'dan S-400 açıklaması: Bir adım daha yaklaşmış oldu

Yemen'i görüştüler

Yemen'i görüştüler

Trump Çarşamba günü imzayı atacak

Trump Çarşamba günü imzayı atacak

The Guardian: Birleşik Krallık diplomatlarını geri çekecek

The Guardian: Birleşik Krallık diplomatlarını geri çekecek

Ermenistan askeri böyle teslim oldu

Ermenistan askeri böyle teslim oldu

Hong Konglu protestocular havalimanını işgal etti... Uçuşlar iptal

Hong Konglu protestocular havalimanını işgal etti... Uçuşlar iptal
 

POPÜLER HABERLER

Kaçan boğa şehri karıştırdı! Birbirine girdiler...İşte o anlar

Kaçan boğa şehri karıştırdı! Birbirine girdiler...İşte o anlar

3 kilometre uzunluğunda... Adrenalin tutkunlarının ilgisini çekiyor

3 kilometre uzunluğunda... Adrenalin tutkunlarının ilgisini çekiyor

Kurban Bayramı'nı da büyük onur ve gururla nöbet başında karşıladılar

Kurban Bayramı'nı da büyük onur ve gururla nöbet başında karşıladılar

Dünyadaki 'Adaletsizliği' tek kareye sığdırdı

Dünyadaki 'Adaletsizliği' tek kareye sığdırdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA