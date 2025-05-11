Monaco, Lyon'u 2 golle geçti

Fransa Ligue 1'in 33. haftasında Monaco ile Lyon karşı karşıya geldi.

Stade Louis-II'de oynanan mücadelede ev sahibi ekip Monaco, 62. dakikada Takumi Minamino ve 68. dakikada Denis Zakaria'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

MUSRATI KADRODA YOK

Monaco'da Beşiktaş'tan kiralanan Al-Musrati, sakatlığı sebebiyle maçta forma giymedi.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Monaco, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve puanını 61'e yükseltti.

Lyon ise üst üste ikinci kez sahadan mağlup ayrıldı ve 54 puanda kaldı.