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Spor

Monaco, Lyon'u 2 golle geçti

Fransa Ligue 1'in 33. haftasında Lyon ile Monaco karşı karşıya geldi. Stade Louis-II'de oynanan mücadelede konuk ekip Monaco, 62. dakikada Takumi Minamino ve 68. dakikada Denis Zakaria'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Haber Merkezi11 Mayıs 2025 Pazar 01:01 - Güncelleme:
Monaco, Lyon'u 2 golle geçti
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Fransa Ligue 1'in 33. haftasında Monaco ile Lyon karşı karşıya geldi.

Stade Louis-II'de oynanan mücadelede ev sahibi ekip Monaco, 62. dakikada Takumi Minamino ve 68. dakikada Denis Zakaria'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

MUSRATI KADRODA YOK

Monaco'da Beşiktaş'tan kiralanan Al-Musrati, sakatlığı sebebiyle maçta forma giymedi.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Monaco, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve puanını 61'e yükseltti.

Lyon ise üst üste ikinci kez sahadan mağlup ayrıldı ve 54 puanda kaldı.

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