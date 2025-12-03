İSTANBUL 16°C / 7°C
  • Monaco maçında olacak! Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi
Spor

Monaco maçında olacak! Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi

Afrika Uluslar Kupası'na gidecek oyuncular için 8 Aralık olan zorunlu izin tarihi 15 Aralık'a ertelendi. Victor Osimhen'siz oynadığı iki Şampiyonlar Ligi maçını da kaybeden Galatasaray, deplasmandaki zorlu Monaco müsabakasına yıldız oyuncusunu kullanabilecek. İşte detaylar....

3 Aralık 2025 Çarşamba 09:03
Monaco maçında olacak! Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi
Daily Mail'in haberine göre; FIFA, Afrika Uluslar Kupası'na gidecek oyuncularını geç göndermek isteyen Premier Lig kulüplerine bir hafta ek süre tanıdı. Takımlar, normalde 8 Aralık olan zorunlu izin tarihini 15 Aralık'a kadar ertelemiş olacak. Bu hakkın tüm takımlara verilmesi bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve 9 Aralık'taki Monaco müsabakası nedeniyle Nijerya Milli Takımı ile görüşme gerçekleştiren Galatasaray, FIFA'nın bu kararıyla birlikte Osimhen'siz kalmayacak. Yıldız futbolcu, Monaco müsabakası ve sonrasında Antalyaspor maçında forma giyebilecek.

VİCTOR'SUZ HEP KAYBETTİ

Sarı-Kırmızılılar, Devler Ligi'nde bu sezon Osimhen'in yokluğunda oynadığı iki müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı. İlk hafta maçında Frankfurt'a mağlup olan Cim-Bom, son olarak Gilloise karşısında üzüntü yaşadı. Galatasaray'da ayrıca Mario Lemina, Wilfried Singo ve Ismael Jakobs gibi isimlerde kritik maçlarda forma giyebilecek. Afrika Kupası'na gidecek olan futbolcular, turnuvada finale kadar gitmeleri halinde Kasımpaşa, Trabzonspor ve Gaziantep FK maçlarını kaçıracak.

