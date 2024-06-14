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Spor

Monaco, Mike James ile nikah tazeledi

Euroleague'in önemli ekiplerinden Monaco, takımın yıldızı Mike James ile yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

AA14 Haziran 2024 Cuma 16:06 - Güncelleme:
Monaco, Mike James ile nikah tazeledi
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Basketbol THY Avrupa Ligi takımlarından Monaco, ABD'li oyuncu Mike James'in sözleşmesini uzattı.

Fransa Kulübünden yapılan açıklamada, 2021'den bu yana kırmızı-beyazlı formayı giyen 33 yaşındaki oyun kurucuyla 2026-2027 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Mike James, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti. Kariyerinde ilk kez bu ünvana layık görülen James, maç başına 17,9 sayı, 4,1 ribaunt ve 5,1 asistlik performans sergiledi.

THY Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonunu üçüncü sırada tamamlayan Monaco, play-off aşamasında Fenerbahçe Beko'ya elenirken, Fransa Ligi'nde ise şampiyonluğa ulaştı.

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