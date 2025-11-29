İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Monaco, PSG'yi tek golle geçti

Ligue 1'in 14. haftasında Monaco, Minamino'nun 68. dakikadaki golüyle PSG'yi 1-0 mağlup ederek üç maçlık yenilgi serisine son verirken, Paris ekibi sezonun ikinci mağlubiyetini yaşadı.

HABER MERKEZİ29 Kasım 2025 Cumartesi 21:15
Monaco, PSG'yi tek golle geçti
Fransa Ligue 1'de 14. hafta mücadelesinde Monaco, sahasında Paris Saint-Germain'i konuk etti. Monaco, Stada Louis II Stadyumu'nda oynanan maçı 1-0'lık skorla kazandı.

Monaco'ya galibiyeti getiren golü 68. dakikada Takumi Minamino attı.

Ev sahibi Monaco'da Thilo Kehrer, 80. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Monaco, bu sonucun ardından ligde 3 haftalık mağlubiyet serisine son verdi ve puanı hanesine yazdı. Paris Saint-Germain, ligde ikinci kez kaybetti.

Bu sonuçla birlikte Monaco, ligde 23 puana yükseldi. PSG, 30 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Monaco, Brest deplasmanına gidecek. Paris Saint-Germain, sahasında Rennes'i konuk edecek.

