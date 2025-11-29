Monaco, PSG'yi tek golle geçti

Fransa Ligue 1'de 14. hafta mücadelesinde Monaco, sahasında Paris Saint-Germain'i konuk etti. Monaco, Stada Louis II Stadyumu'nda oynanan maçı 1-0'lık skorla kazandı.

Monaco'ya galibiyeti getiren golü 68. dakikada Takumi Minamino attı.

Ev sahibi Monaco'da Thilo Kehrer, 80. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Monaco, bu sonucun ardından ligde 3 haftalık mağlubiyet serisine son verdi ve puanı hanesine yazdı. Paris Saint-Germain, ligde ikinci kez kaybetti.

Bu sonuçla birlikte Monaco, ligde 23 puana yükseldi. PSG, 30 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Monaco, Brest deplasmanına gidecek. Paris Saint-Germain, sahasında Rennes'i konuk edecek.