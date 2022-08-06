İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2022 Cumartesi / 9 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9131
  • EURO
    18,2474
  • ALTIN
    1022.97
  • BIST100
    2750.49
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Monaco, Strasbourg deplasmanından 3 puanı aldı
Spor

Monaco, Strasbourg deplasmanından 3 puanı aldı

Monaco, Fransa Ligue 1'in ilk hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu Strasbourg'u 2-1 mağlup ederek 3 puanı aldı.

6 Ağustos 2022 Cumartesi 20:08 - Güncelleme:
ABONE OL

Ligue 1'in ilk haftasında Julien Stephan'ın yönetimindeki Strasbourg ile Philippe Clement'in yönetimindeki Monaco karşı karşıya geldi.

Meinau Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Monaco 2-1 kazanırken goller; 43. dakikada Krepin Diatta ve 53. dakikada Sofiane Diop'tan geldi. Ev sahibi ekipte 65. dakikada topu ağlara gönderen Habibou Diallo'nun golü ise mağlubiyetin önüne geçemedi.

Bu sonuçla beraber Monaco ligdeki ilk maçından galibiyet ile ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmayı bilirken, Strasbourg puanla tanışamamış oldu.

Ligin bir sonraki haftasında Monaco, Rennes ile kendi sahasında, Strasbourg ise Nice ile deplasmanda karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.