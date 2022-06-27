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Spor

Monaco, Takumi Minamino için Liverpool'la anlaşmaya vardı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun Takumi Minamino'nun transferi için Liverpool ile anlaşmaya vardı.

27 Haziran 2022 Pazartesi 00:52 - Güncelleme:
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Hücum oyuncularında revizyona giden Liverpool, Takumi Minamino yollarını ayırıyor. İngiliz ekibi, 2019-2020 sezonunun devre arasında RB Salzburg'dan transfer ettiği Japon kanat oyuncusu için Monaco ile tüm şartlarda anlaştı. Taraflar 27 yaşındaki kanat oyuncusu için 15 milyon Euro'nun yanı sıra 3 milyon Euro'luk bonuslar karşılığında anlaştı.

27 yaşındaki oyuncu, Monaco ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Japon oyuncu, Liverpool'da geçirdiği süre boyunca kadroda rotasyon oyuncusu olmaktan ileriye gidemedi. Japon yıldız, ayrıca 2021 Şubat ayında yarım sezonluğuna Southampton'a kiralanmıştı.

Minamino, Liverpool'da geçtiğimiz sezon çıktığı 22 maçta 10 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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