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Spor

Monaco, Thilo Kehrer'i bitirdi!

Fransız ekibi Monaco, West Ham oyuncusu Thilo Kehrer'i satın alma opsiyonuyla kiralama için anlaşma sağladı.

2 Ocak 2024 Salı 19:42 - Güncelleme:
Monaco, Thilo Kehrer'i bitirdi!
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West Ham'da istediği performansı veremeyen Thilo Kehrer'in yeni takımı belli oluyor.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Monaco, kiralama konusunda West Ham ile anlaştı.

Yapılan anlaşmada ayrıca 10 milyon euroluk satın alma opsiyonunun da bulunacağı belirtildi.

BAŞKA TALİPLERİ DE VARDI

Yıldız oyuncu ile daha önce Nice, Milan ve Roma'nın da ilgilendiği yazılıyordu.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Fenerbahçe'nin de gündemine gelen 27 yaşındaki Alman stoperin sözleşmesi, 2026'da bitiyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon İngiliz temsilcisinin formasını toplamda 12 maçta giydi ve ligde sadece 4 kez ilk 11'de şans buldu.

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