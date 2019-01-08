Monaco, Vida için Beşiktaş'a 12 milyon Euro teklif edecek

Transferın gözde isimlerinden biri haline gelen Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida için Monaco kesenin ağzını açtı.

İngiliz ekibi Fulham'ın da almak istediği 29 yaşındaki stoper için 12 milyon Euro'luk teklif sunmaya hazırlanan Fransız kulübünün, siyahbeyazlılara menajerler aracılığıyla mesaj gönderdiği öğrenildi.

Şayet Beşiktaş aradığı stoperi bulursa, Hırvat savunmacının satışına yeşil ışık yakacak. Siyah beyazlıların adı şu anda Milan'dan Zapata ile anılıyor.

29 yaşındaki Vida bu sezon Beşiktaş'ta 22 maça çıktı. Siyah beyazlılada toplamda 40 karşılaşmada da 1 golü var.