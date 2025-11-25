İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2025 Salı / 5 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4284
  • EURO
    49,1372
  • ALTIN
    5633.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Monaco'da Denis Zakaria geri döndü!

Sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi listesinden çıkarılan Denis Zakaria, iyileşmesinin ardından Monaco'nun Devler Ligi kadrosuna yeniden dahil edildi.

HABER MERKEZİ25 Kasım 2025 Salı 18:54 - Güncelleme:
Monaco'da Denis Zakaria geri döndü!
ABONE OL

Monaco'da orta saha oyuncusu Denis Zakaria, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna geri döndü.

Fransız ekibi, bu sezon değişen kuralla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Club Brugge maçından önce sakatlanan Zakaria'yı UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkarmış ve yerine Krepin Diatta'yı eklemişti.

YENİDEN LİSTEDE

Zakaria'nın yeniden oynayabilecek duruma gelmesiyle birlikte Monaco'nun yeniden orijinal kadrosuna dönmesi gerekiyor. 29 yaşındaki futbolcu, sakatlığının ardından yeniden Devler Ligi listesine eklendi.

TEKNİK DİREKTÖRDEN MESAJ

Monaco Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli, "Denis sahalara geri döndü, kaptanımızı geri alıyoruz!" diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Pafos deplasmanına gidecek Monaco, Devler Ligi'nin 6. haftasında ise 9 Aralık'ta sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.