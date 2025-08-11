Monaco'da hedef Kieran Trippier

Fransa Ligue 1 ekibi AS Monaco, savunma hattına önemli bir takviye yapmayı hedefliyor.
Sky Sports'un haberine göre; Monaco, Newcastle United forması giyen 34 yaşındaki İngiliz sağ bek Kieran Trippier'i transfer listesine aldı.
Monaco'nun, Trippier için Newcastle'a resmi teklif götürmeyi değerlendirdiği belirtilirken, İngiliz oyuncunun St James' Park'taki sözleşmesinin bitimine 1 yıl kaldığı hatırlatıldı.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Newcastle formasıtla 31 maça çıkan İngiliz bek, 4 asistlik performans sergiledi.