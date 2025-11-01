Monaco'da Pogba'dan kötü haber

Monaco Teknik Direktörü Sébastien Pocognoli, Paul Pogba'nın antrenmanda ayak bileğinden sakatlandığını duyurdu.

Fransız yıldızın durumunun ciddiyetini belirlemek için testlerin yapılacağını söyleyen Pocognoli, "Pogba dün antrenmanı tamamlayabildi, bu iyi bir işaret olabilir ama emin olmalıyız. Şu anda bacağına tam ağırlık veremiyor" dedi. Pogba'nın ayak bileğinde morarma oluştuğu ve grup antrenmanına katılamadığı açıklandı. Kulüp, oyuncunun son durumuna ilişkin güncellemeyi ilerleyen günlerde paylaşacak.