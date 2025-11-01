İSTANBUL 21°C / 13°C
Spor

Monaco'da Pogba'dan kötü haber

Monaco Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli, yıldız orta saha Paul Pogba'nın antrenmanda ayak bileğini burktuğunu açıkladı.

HABER MERKEZİ1 Kasım 2025 Cumartesi 09:16 - Güncelleme:
Monaco'da Pogba'dan kötü haber
ABONE OL

Monaco Teknik Direktörü Sébastien Pocognoli, Paul Pogba'nın antrenmanda ayak bileğinden sakatlandığını duyurdu.

Fransız yıldızın durumunun ciddiyetini belirlemek için testlerin yapılacağını söyleyen Pocognoli, "Pogba dün antrenmanı tamamlayabildi, bu iyi bir işaret olabilir ama emin olmalıyız. Şu anda bacağına tam ağırlık veremiyor" dedi. Pogba'nın ayak bileğinde morarma oluştuğu ve grup antrenmanına katılamadığı açıklandı. Kulüp, oyuncunun son durumuna ilişkin güncellemeyi ilerleyen günlerde paylaşacak.

