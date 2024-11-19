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Spor

Monaco'da Sasa Obradovic ile yollar ayrıldı

THY EuroLeague ekiplerinden Monaco, başantrenör Sasa Obradovic ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sırp çalıştırıcı, 2021 yılının Aralık ayından bu yana takımın başında yer alıyordu.

19 Kasım 2024 Salı 00:00 - Güncelleme:
Monaco'da Sasa Obradovic ile yollar ayrıldı
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THY EuroLeague ekiplerinden Monaco, başantrenör Sasa Obradovic ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sırp çalıştırıcı, 2021 yılının Aralık ayından bu yana takımın başında yer alıyordu.

Fransa Ligi'nin dokuzuncu hafta müsabakasında AS Monaco, evinde Le Mans'a beklenmedik şekilde mağlup olmuştu.

EuroLeague'de geçtiğimiz hafta ilk olarak evinde Kızılyıldız'a kaybeden Monaco, çift maç haftasının ikinci ayağında ise Baskonia'yı deplasmanda mağlup etmişti. Ligde yoluna altı galibiyet ve dört yenilgi ile devam eden kırmızı-beyazlı takım, ilk 10 haftanın sonunda yedinci sırada yer alıyor.

2021-22 sezonunun ortasından bu yana AS Monaco'yu çalıştıran Sasa Obradovic, bu süreçte kulübe adeta altın çağını yaşattı.

Üç sezonda da Monaco'yu EuroLeague Playofflarına taşıyan 55 yaşındaki çalıştırıcı, 2023 senesinde ise takımın tarihinde ilk kez Final Four'a kalmasına öncülük etti.

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