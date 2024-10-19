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Spor

Monaco'da sessiz gece

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Monaco, sahasında Lille ile karşı karşıya geldi. Stade Louis'teki maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

19 Ekim 2024 Cumartesi 00:46 - Güncelleme:
Monaco'da sessiz gece
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Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Monaco, sahasında Lille ile karşı karşıya geldi.

Stade Louis'teki maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Monaco, Jordan Teze'nin 61. dakikada kırmızı kart görmesi nedeniyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından Monaco 20, Lille 14 puana yükseldi.

Monaco, hafta arasında Devler Ligi'nde Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Ardından ligde Nice deplasmanına gidecek. Lille ise Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile deplasmanda oynadıktan sonra gelecek hafta ligde Lens'e konuk olacak.

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