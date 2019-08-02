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Monaco'dan flaş Falcao açıklaması!

Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov, Galatasaray'ın transfer dönemindeki büyük hedefi Radamel Falcao ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Falcao'nun takımdan kesinlikle göndermek istedikleri oyunculardan olmadığını söyleyen Petrov, "Sadece Galatasaray değil, birçok takım Falcao ile ilgileniyor. O bizim kaptanımız ve en iyi oyuncularımızdan biri. Ciddi bir teklif almadığımız sürece burada kalması önemli. Onun yerine, onun seviyesinde bir oyuncu almamız gerekir" ifadelerini kullandı.
 
"TAKIMDA KALIRSA PROBLEM OLMAZ"
 
Takımda kalmasının kendilerini zorlamayacağını da vurgulayan yönetici, "Eğer takımda kalırsa, herkes ona göre hareket eder, bir problem olacağını sanmıyorum. Diğer yandan menajeri Jorge Mendes'in Monaco ile yaptığı birçok iş var. Uzun zamandır bir işbirliği var. Hepimizin yapılan işlerde memnun kalması gerekiyor" diye konuştu.
 
Falcao'nun ayrılmamasının, Andre Silva transferinin gerçekleşmemesi ile ilgili olup olmadığı sorulan idareci, "Andre Silva transferi, sakatlık nedeniyle değil kulüpler arasındaki finansal anlaşmazlıklar nedeniyle olmadı. Şu anda bir görüşme yok, başka seçeneklere bakıyoruz" cevabını verdi.

SporX

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