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Monaco'dan Skrtel çıkarması

Barcelona’nın transfer gündeminde alan Martin Skrtel’i, Monaco teknik direktörü Henry’nin de istediği ortaya çıktı.

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Fransa’nın Monaco Kulübü tarihinin en sıkıntılı günlerini geçiriyor… Ülkede 2016-17 sezonunun şampiyonu olan kırmızı-beyazlılar, bu zaferin ardından elindeki iyi oyuncuları göndermesinin bedelini ödüyor. 

Bu sezon hem lig hem Avrupa’da bir faciayı yaşayan Monaco, toparlanmak için transfer harekatı yapmaya karar verdi. Takımdaki kötü gidişatın ardından teknik direktörlüğe getirilen Thierry Henry, ara transfer dönemi için bir alınacak futbolcular listesi yaparak yönetime sundu. 

Bu listenin içerisinde Fenerbahçeli Martin Skrtel’in de bulunduğu ortaya çıktı. Savunması facia olan Fransız ekibinde deneyimli teknik adam, Slovak stoperin defansı toparlayacağını düşünüyor. Cahill ve Koscielny gibi isimlerin de Henry’nin gündemindeki diğer isimler olduğu belirtiliyor.  

Şampiyonlar Ligi grubunu son sırada bitirerek elenen Monaco, Fransa birinci liginde tıpkı Fenerbahçe gibi, sondan ikinci sırada yer alıyor.

(Skorer)

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