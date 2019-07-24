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Monchi, 15 yaşındaki Türk yıldız Emre Demir'in peşinde

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Kayserispor'da yetişen 15 yaşındaki yetenek Emre Demir'in peşine düştü.

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TM Dijital Haber Merkezi

Avrupa’da ‘Transfer Sihirbazı’ olarak bilinen ve genelde genç yetenekleri dev kulüplere astronomik fiyatlarla satarak dikkat çeken Monchi 15 yaşındaki Türk yıldızın peşine düştü.

MONCHİ: EMRE DEMİR REDONDO GİBİ

Kayserispor alt yapısından yetişen ve ‘10’ numara oynama yeteneği olan 15 yaşındaki Emre Demir Sevilla’nın takibine takıldı. Her iki ayağını kullanabildiği gibi teknik kapasitesi hayli yüksek olan Emre için Monchi’nin Erol Bedir’in kapısını çaldığı öğrenilirken, Sevilla ile Kayserispor arasında kısa bir süre içerisinde anlaşma yapılacağı belirtildi. ‘Onda Redondo’yu görüyorum’ diyerek 2004 doğumlu oyuncuya kancayı takan İspanyolların önümüzdeki günlerde Türkiye’ye geleceği ifade edilirken, Emre Demir’in Türkiye U14-15 ve 16 takımlarında oynadığı futbolla bir hayli dikkat çektiği bildirildi.

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