Monchi Abdülkadir Ömür'ü istiyor

ROMA Sportif Direktörü Monchi, Trabzonspor’un 19 yaşındaki yıldızı Abdülkadir Ömür için pazarlık yapacak. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; bazı İngiliz takımlarının da istediği Abdülkadir için 30 milyon euroluk resmi teklif yapılacak. Böylece diğer taliplerin de önüne geçilecek. Her ne kadar Abdülkadir için birçok kulüp yetkililerini yollasa da, henüz Trabzonspor’a ulaşan resmi bir teklif yok. Roma, Cengiz Ünder’den sonra ikinci Türk gencini de kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

(Aksam)