Monchi: Cengiz Ünder'i rahat bırakın

İTALYA Serie A takımlarından Roma’nın Sportif Direktörü Monchi, Bayern Münih ve Arsenal’in transfer listesinde olduğu iddia edilen Cengiz Ünder için, “Onun hakkında henüz bir karar vermedik” dedi. Cengiz’in kendisini rahat hissetmesinin önemli olduğuna değinen Monchi şöyle konuştu: “Rahat bırakalım ki, kendi kendine gelişsin. Zaman onun değerini gösterecektir.” 21 yaşındaki Cengiz 14 maçta 3 gol, 5 asistle oynadı.