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Spor

Mondihome Kayserispor'dan 2 maçta 2 puan

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, yeni sezonda oynadığı 2 karşılaşmada 2 puan topladı.

IHA21 Ağustos 2023 Pazartesi 18:36 - Güncelleme:
Mondihome Kayserispor'dan 2 maçta 2 puan
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Mondihome Kayserispor, Süper Lig'de ilk 2 haftada oynadığı maçta 2 puan topladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sezona beraberliklerle başladı. Ligin 1. haftasında evinde Galatasaray ile golsüz berabere kalan sarı kırmızılılar 2. haftada ise deplasmanda İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. 2 maçta 2 beraberlik alan Kayserispor 2 puan topladı. Kısıtlı kadrosuna rağmen ilk 2 haftada ortaya koyduğu performans ile dikkat çeken Kayserispor, her iki maçta da mücadelesi ile gelecek adına umut verdi.

Kayserispor ligin 3. haftasında sahasında Samsunspor'u konuk edecek.

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