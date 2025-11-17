A Milli Takım'da İspanya maçı öncesi Vincenzo Montella ve Zeki Çelik açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Montella'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bizim için çok önemli bir maç. Hazırlık maçı tadında geçmeyecek. Çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz. Herkesi çok iyi hazırladık ve istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız."

"BÖYLE BİR DÖNEM VAR MIYDI?"

"Grupta İspanya maçı haricinde istediğimiz sonuçları aldık. Son 5 maçta 15 gol attık. Geçmişte '5 maçta 15 gol atılan' dönem var mıydı? Ben pek hatırlamıyorum. Gürcistan direkt rakibimiz olarak görünüyordu. 2 maçı da kazandık. Doğru işler yaptık."

"BU TİP MAÇLARI SEVİYORUM"

"Bu tarz maçlar her zaman büyük bir motivasyondur. Futbolculuk dönemime dönüp baktığımda, en sevdiğim karşılaşmaların bu tip maçlar olduğunu söyleyebilirim. Çünkü böyle maçlarda kendinizi kanıtlamak istersiniz. Bizim de kendi seviyemizi tartmamız açısından çok önemli bir karşılaşma olacak."

ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Vincenzo Montella: "Arda'nın ne kadar yetenekli bir futbolcu olduğunu önceden de biliyorduk. İki senedir buradayım ve her gün yeteneğine şahit oluyoruz. Sadece milli takımda değil, kendi kulübünde de ne kadar büyük hedeflere sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok gelişen bir futbolcu ve hâlâ gelişmeye devam edebilecek biri. Hırsıyla ve yaklaşımıyla bunu her seferinde gösteriyor. Umarım kendi bölgesinde de en iyisi olabilir."

"NEDEN OLMASIN?"

Vincenzo Montella: "Futbolda her şey mümkün. Hırs, istek ve kendi futbolumuzla İspanya'yı yenebileceğimizi biliyoruz. Neden olmasın?"

Kenan Yıldız'ın en iyi pozisyonunun sorulması üzerine Montella, gülerek "İlk 11'de olması" cevabını verdi.

KADRO TERCİHLERİ

Kadro tercihleriyle ilgili konuşan Vincenzo Montella, Emirhan Topçu'nun sakatlığı sonrası Yusuf Akçiçek'i çağırmalarının nedeninin milli takım için geleceği olduğuna inanmaları olduğunu söyledi.

Kararlarını kimseyi memnun etmek için değil, A Milli Takım'ın geleceğini düşünerek aldığını vurgulayan Montella, uzun süredir takip ettikleri İsak Vural'ın da potansiyeli yüksek bir oyuncu olduğunu belirtti. Kenan Yıldız örneğini hatırlatan İtalyan teknik adam, geleceği olduğunu düşündükleri genç futbolcuların milli takım atmosferinde zaman geçirmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Zeki Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"Yarın çok zor bir karşılaşma olacak. Play-off'tan önce İspanya karşısında iyi bir sonuç alarak oraya odaklanmış bir şekilde gitmek istiyoruz. Hedefimiz her zaman Dünya Kupası'na direkt katılabilmek ama grubumuzda böyle rakipler olabiliyor. İspanya karşısında ilk maçta da iyi bir sonuç almak istemiştik ama olmadı. Bir önceki turnuvaya da play-off'tan gitmiştik. Neden olmasın?"