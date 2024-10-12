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Spor

Montella galibiyeti değerlendirdi: Olgunluk testi oldu

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

12 Ekim 2024 Cumartesi 00:31 - Güncelleme:
Montella galibiyeti değerlendirdi: Olgunluk testi oldu
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

"OLGUNLUK TESTİ OLDU"

"Olgunluk testi oldu bizim için. "Neden diye sorarsanız, ilk yarıda gol atabilirdik ama atamadık. Maçın başından sonuna kadar takımı çok beğendim. Maçı kazanmasını bildik, bu çok önemli. 29 tane şutumuz var, bu bir rekor. Uluslar Ligi'nde kendi kategorimizde en genç takımı biziz."

"HER SEFERİNDE SÖYLEDİĞİM BİR CÜMLE VAR"

"Maçtan önceki toplantıda aceleci olmamamız gerektiğine dair konuşma yaptım. Her seferinde söylediğim bir cümle var, "70'ten sonra bu tarz maçlar farklı oluyor." Orayı iyi oynadığımız için mutluyum, oyuncuları tebrik ettim."

DEĞİŞİKLİKLERİN ETKİSİ

"Ben çok memnunum böyle bir şey olduğu için. Kadronuzun böyle olması memnuniyet veriyor. Gerçekten memnunum böyle bir şey olduğu için."

ROTASYON CEVABI

-İzlanda maçında yüksek bir rotasyon görecek miyiz?

"3 günde bir oynadığınızda oyuncuların hepsi fiziksel enerjilerini toplayamıyor. Galler maçından sonra 5 oyuncu değiştirdik. İster istemez değişiklik yapmak zorundasınız. Gelecekte de umarım 4 günde bir oynanır bu tarz maçlar, çok büyük fark yaratacaktır."

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