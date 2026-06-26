A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası'ndaki ABD karşılaşmasının ardından konuştu.

İşte Montella'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"NASIL HAZIRLANDIĞIMIZI GÖSTERİYOR"

"Tabii ki şunu söylemem lazım; 90+8'de Kaan'ın ve hepimizin sevinci; bir haftadır nasıl hazırlandığımızı gösteriyor. "

"BUNU HAK ETMEDİK"

"Bu takım bunu hak etmedi! Başkanımız ve futbolcularımız için iyi oldu. Herkes duygusallaşıştı, ben de... Onurumuz için oynadık, galibiyet önemliydi. Başardık ve mutluyuz.""

"BAZEN OLMUYOR"

"Şuna çok inanıyorum; Kimi çağırdıysak; hepsi ilk 11 oyuncusu! 1. dakikada gol yedik, ne yaptığımızı bilen bir takım olmasaydık, bu maçı çeviremezdik. Bunu herkese gösterdik. İlk iki maçta da bu ruhu gösterdik ama futbolda bazen olmuyor!"

"BU SALDIRILARI HAK ETMEDİLER"

"Futbolcularımız bu kadar spesifik saldırıları hak etmedi! Tekrar ayağa kalkma günü... Bugünkü galibiyet, 1000 tane zafere denk oldu."

"DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"

"İlk maçta top direkten içeri girebilirdi ama dışarı gitmeyi tercih etti. İkinci maçta da benzer şeyler. Enstantane oyunu bu... Daha farklı şeyler olabilirdi ama durum bu!"

KAMP YERİ TARTIŞMASI

"İdeal koşullar içinde olmadık ama anlık olarak adapte olmamız gerekiyordu. Kasım'da elemelerden çıksaydık, farklı olurdu. Mart sonu ve Nisan başında Dünya Kupası'na katılmayı garantiledik. Kısa sürede bu organizasyonları yapmak mümkün gözükmüyordu. Anlık bir şekilde adapte olmamız lazımdı. Kime kısa sürelerden dolayı kamp yerini değiştiremedi."

"BİR DAHA 24 SENE BEKLEMEYECEĞİZ!"

"Bizim takım çok büyük baskı ve zorluklar altında kaldı! Bunlara rağmen iyi tepki verdiler. Psikolog değilim ve bu konuda eğitimim yok. Ancak elimden geldiğince onlara psikolog gibi davranmaya çalıştım! Psikoloji uzmanına ihtiyaç olmayacak! Takım, karakterini, becerilerini ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Bir daha Dünya Kupası'na katılmak için 24 sene beklemeyeceğiz!"