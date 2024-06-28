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Spor

Montella: Hak etmediğimiz eleştirilere maruz kaldık

A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Çekya maçı sonrası turnuvayı ve son 16 turunda oynanacak Avusturya maçını değerlendirdi.

28 Haziran 2024 Cuma 10:52 - Güncelleme:
Montella: Hak etmediğimiz eleştirilere maruz kaldık
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Çekya maçının ardından yaşadığı çılgın sevinç zaferimizi ölümsüzleştiren anlardan sadece biriydi.

"ŞİMDİ TARİH YAZMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

İtalyan teknik adam zor günleri geride bıraktıklarını belirtirken şu cümleleri dikkat çekti: "Ben kariyerim boyunca böyle bir taraftar desteği, sevgisi, ilgisi ve şovu görmedim. Türkler yani biz, muhteşemdik. Her gittiğimiz her statta bunu yaşadık. Şimdi tarih yazmaya devam etmek istiyoruz. Hak etmediğimiz eleştirilere maruz kaldık ama bunun üstesinden gelmeyi başardık, bu da beni mutlu eden bir unsur. Ben baskıya alışığım, beni rahatsız etmiyor. İkinci golden sonra omzumuzdan büyük bir yük kalktı."

Montella, son 16 turundaki rakipleri Avusturya hakkında "Avusturya'yı biliyoruz. Nasıl oynadıklarını gördük. Çok zor bir gruptan lider çıktılar. Bu da onlar hakkında çok şey söylüyor. Organizeler, fiziksel olarak çok iyiler ve kulüp takımı gibiler. Bizim, işin duygusal boyutu üzerine çalışıp geliştirmemiz gereken yönler var. Gruptan çıkma başarısı bizi baskıdan kurtarır" diye konuştu.

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