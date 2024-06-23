İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2024 Pazar / 17 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8248
  • EURO
    35,2439
  • ALTIN
    2450.67
  • BIST100
    10771.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Montella ile arasında geçenler sonrası TFF'den Arda Güler açıklaması!
Spor

Montella ile arasında geçenler sonrası TFF'den Arda Güler açıklaması!

A Milli Takım'da Çekya maçının hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarda teknik direktör Vincenzo Montella ile milli futbolcu Arda Güler arasında yaşananlar tepki çekmişti. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

23 Haziran 2024 Pazar 23:21 - Güncelleme:
Montella ile arasında geçenler sonrası TFF'den Arda Güler açıklaması!
ABONE OL

A Milli Takım antrenmanında teknik direktör Vincenzo Montella ile milli futbolcu Arda Güler arasında yaşanan diyalog sonrası, TFF'den açıklama geldi.

TFF'den açıklama yapılan açıklama şu şekilde;

A Millî Takımımızın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında, televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video, sosyal medya mecraları üzerinden dolaşıma sokulmuştur.

Antrenman öncesinde millî futbolcumuz Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle, Çekya maçına kendisini en sağlıklı şekilde hazırlayabilmek adına, bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır.

İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, millî futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir.

Kalbi Türk Millî Takımı için atan sağ duyulu vatandaşlarımızın bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.