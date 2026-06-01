  • Montella: Maç bitmeden Dünya Kupası kadrosunu açıklayacağız
Spor

Montella: Maç bitmeden Dünya Kupası kadrosunu açıklayacağız

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kuzey Makedonya maçı öncesinde tüm oyunculara şans vermek istediklerini belirtirken, Dünya Kupası kadrosunu belirleme sürecinin kendisi için oldukça zor geçtiğini söyledi.

HABER MERKEZİ1 Haziran 2026 Pazartesi 19:47
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da Kuzey Makedonya ile oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın hazırlık maçı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Montella, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında çok önemli bir maç. Bir ülkeyi temsil ediyorsunuz, o yüzden bizde hazırlık maçı diye bir kavram yok.

Burada, kulübünde daha az süre alan futbolcularımızı da değerlendirmek istiyoruz.

Aynı zamanda ufak tefek sakatlık geçiren oyuncularımızı da korumak istiyoruz. Bütün futbolcularımızı değerlendirmek istiyoruz. Bugün de farklı bir 11 görebilirsiniz."

Dünya Kupası kadrosuna ilişkin de konuşan İtalyan teknik adam, son listenin maç bitmeden açıklanacağını belirtti.

Montella, kadro seçim sürecinin kendisi açısından oldukça zor geçtiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Maç bitmeden Dünya Kupası kadrosu verilmiş olacak. Son listeyi vermiş olacağız. Herkes gelmeyi hak ediyor açıkçası. O yüzden benim için çok zor bir gündü. Üzüntü yaşadığımız bir gündü. Son kararlarımı verirken duygusallık yaşıyorum. Futbolcu için de zor oluyor. Futbolcuyken benim de başıma gelmişti.

Tabii ki de vereceğimiz karar, Milli Takımımızın en iyisi için. Biliyorsunuz ki saygılı olmamız gerekiyor. Futbolcularımız da zaten son derece profesyoneller, bu bilince sahipler. Bizim de sorumluluklarımızın olduğu bir görevdi. O yüzden de üzücü ve yorucu bir gündü."

